В Челябинске троллейбус с пассажирами вылетел с дороги

В Челябинске троллейбус выехал с проезжей части около дома 86 по Комсомольскому проспекту и снес дорожный знак. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, водитель, управляя троллейбусом „Синара“, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — стойку дорожного знака, повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники городской Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. В связи с этим ведомство напоминает челябинским автомобилистам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, воздержания от использования мобильных устройств за рулем, обязательного применения ремней безопасности, а также учета метеорологических условий при управлении транспортным средством.
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