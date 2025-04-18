18 апреля 2025

В Челябинске троллейбус с пассажирами вылетел с дороги

В Челябинске троллейбус с пассажирамы вылетел с дороги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель троллейбуса в Челябинске не справился с управлением (архивное фото)
Водитель троллейбуса в Челябинске не справился с управлением (архивное фото) Фото:

В Челябинске троллейбус выехал с проезжей части около дома 86 по Комсомольскому проспекту и снес дорожный знак. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, водитель, управляя троллейбусом „Синара“, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — стойку дорожного знака, повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники городской Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. В связи с этим ведомство напоминает челябинским автомобилистам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, воздержания от использования мобильных устройств за рулем, обязательного применения ремней безопасности, а также учета метеорологических условий при управлении транспортным средством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске троллейбус выехал с проезжей части около дома 86 по Комсомольскому проспекту и снес дорожный знак. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции региона. «По предварительным данным, водитель, управляя троллейбусом „Синара“, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — стойку дорожного знака, повредив его. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники городской Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. В связи с этим ведомство напоминает челябинским автомобилистам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, воздержания от использования мобильных устройств за рулем, обязательного применения ремней безопасности, а также учета метеорологических условий при управлении транспортным средством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...