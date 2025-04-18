На Челябинскую область обрушится штормовой ветер

В Челябинской области сильно усилится ветер. Жителям рекомендовали не разводить косты и держаться подальше от деревьев, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 20 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с», — предупредили в региональном министерстве.
В условиях сильного ветра рекомендуется воздерживаться от парковки автомобиля вблизи неустойчивых сооружений и деревьев. Также стоит избегать приближения к линиям электропередач, не пользоваться открытым огнем, а также не осуществлять работы, связанные с риском возникновения искр.
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