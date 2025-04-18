18 апреля 2025

На Челябинскую область обрушится штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске поднимется сильный ветер
В Челябинске поднимется сильный ветер Фото:

В Челябинской области сильно усилится ветер. Жителям рекомендовали не разводить косты и держаться подальше от деревьев, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 20 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с», — предупредили в региональном министерстве.

В условиях сильного ветра рекомендуется воздерживаться от парковки автомобиля вблизи неустойчивых сооружений и деревьев. Также стоит избегать приближения к линиям электропередач, не пользоваться открытым огнем, а также не осуществлять работы, связанные с риском возникновения искр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области сильно усилится ветер. Жителям рекомендовали не разводить косты и держаться подальше от деревьев, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 20 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с», — предупредили в региональном министерстве. В условиях сильного ветра рекомендуется воздерживаться от парковки автомобиля вблизи неустойчивых сооружений и деревьев. Также стоит избегать приближения к линиям электропередач, не пользоваться открытым огнем, а также не осуществлять работы, связанные с риском возникновения искр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...