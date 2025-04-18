К месту пожара были направлены 13 пожарных и четыре единицы техники
В городе Гремячинск Губахинского муниципального округа Пермского края 18 апреля произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение частного жилого дома. К сожалению, на пожаре имеется погибший. Площадь пожара составила 42 квадратных метра», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Отмечается, что на месте работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. В настоящее время проводятся проверки для выяснения обстоятельств и причины пожара.
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