18 апреля 2025

В Пермском крае на пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту пожара были направлены 13 пожарных и четыре единицы техники
К месту пожара были направлены 13 пожарных и четыре единицы техники Фото:

В городе Гремячинск Губахинского муниципального округа Пермского края 18 апреля произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение частного жилого дома. К сожалению, на пожаре имеется погибший. Площадь пожара составила 42 квадратных метра», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отмечается, что на месте работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. В настоящее время проводятся проверки для выяснения обстоятельств и причины пожара.

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В городе Гремячинск Губахинского муниципального округа Пермского края 18 апреля произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «По прибытии к месту вызова установлено, что происходило горение частного жилого дома. К сожалению, на пожаре имеется погибший. Площадь пожара составила 42 квадратных метра», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Отмечается, что на месте работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. В настоящее время проводятся проверки для выяснения обстоятельств и причины пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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