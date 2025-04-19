Тысячи паломников прибыли на сошествие Благодатного огня. Онлайн-трансляция

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Паломники молятся о мире и любви
Паломники молятся о мире и любви Фото:

Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Они ожидают сошествия Благодатного огня.

«Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что атмосфера праздника наполнена молитвами и радостными возгласами. Делегация Фонда Андрея Первозванного, прибывшая накануне, доставит огонь в Москву.

Сошествие происходит перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю, в 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Огонь, по традиции, отправляется в различные страны, и в Россию его доставят в несколько городов, включая Белгород и Брянск, а также в 15 храмов в Москве. Паломники молятся о мире и любви на земле, выражая надежду на благополучие для всех. Ожидается, что благодатный огонь появится в Кувуклии — часовне на месте погребения Иисуса Христа, а само событие состоится между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.

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Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Они ожидают сошествия Благодатного огня. «Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что атмосфера праздника наполнена молитвами и радостными возгласами. Делегация Фонда Андрея Первозванного, прибывшая накануне, доставит огонь в Москву. Сошествие происходит перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю, в 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Огонь, по традиции, отправляется в различные страны, и в Россию его доставят в несколько городов, включая Белгород и Брянск, а также в 15 храмов в Москве. Паломники молятся о мире и любви на земле, выражая надежду на благополучие для всех. Ожидается, что благодатный огонь появится в Кувуклии — часовне на месте погребения Иисуса Христа, а само событие состоится между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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