Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Они ожидают сошествия Благодатного огня.
«Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что атмосфера праздника наполнена молитвами и радостными возгласами. Делегация Фонда Андрея Первозванного, прибывшая накануне, доставит огонь в Москву.
Сошествие происходит перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю, в 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Огонь, по традиции, отправляется в различные страны, и в Россию его доставят в несколько городов, включая Белгород и Брянск, а также в 15 храмов в Москве. Паломники молятся о мире и любви на земле, выражая надежду на благополучие для всех. Ожидается, что благодатный огонь появится в Кувуклии — часовне на месте погребения Иисуса Христа, а само событие состоится между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.