Председатель «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов оказался рад приходу в партию бывших активистов тюменской ЛДПР, которые со скандалом покинули отделение в начале февраля. Он рассказал об этом на встрече с партийным активом в Тюменской областной думе, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«Я очень рад, что молодежь оттуда перешла к нам», — сказал Сергей Миронов присутствующим. «Мы не так давно влились в большую политическую семью „Справедливой России“, но уже хотим сказать, что активно принимаем участие в партийных мероприятиях», — поблагодарил председателя партии экс-глава молодежного крыла тюменской ЛДПР, лидер бунтовщиков Тимур Темуркаев.
Молодые активисты заявляли, что с их приходом, тюменские эсеры усилились пятью сотнями новых союзников. По словам Тимура Темуркаева, на сторону справедливороссов перешли около 150 бывших сторонников «молодежки» ЛДПР и 350 представителей «Русской дружины», замруководителя которой является Темуркаев. Прежде собеседники агентства в региональном политсообщесстве высказывали опасения о том, что московское руководство СРЗП может не одобрить «политическую миграцию» из-за скандального имиджа активистов.
Как ранее сообщало URA.RU, Сергей Миронов прибыл в Тюмень в четверг, 17 апреля на встречу с губернатором Александром Моором. Затем он улетел в Курган, где пообщался с губернатором Вадимом Шумковым и посетил ряд мероприятий, а после вернулся в Тюменскую область.
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