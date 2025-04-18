Тюменцы пожаловались на дом по улице Ермака, 29. По их словам, он находится в аварийном состоянии — крошится фундамент, ведет стены, разрушается фасад — однако управляющая компания не принимает никаких мер.
«Дом находиться в городе Тюмени по улице Ермака, 29… Фасад рушится, происходит крошение фундамента, стены внутри квартир повело. Дом построен в 1960 году… Позвонив в управляющую компанию, мягко говоря, нас футболят и говорят, что с домом все в порядке, проведены ремонтные работы», — написала возмущенная жительница в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Она добавила, что, при ужасном состоянии, жители дома также продолжают платить за капремонт. По ее мнению это несправедливо. Более того, тюменка опасается за жизнь и здоровье, говоря, что дом может просто рухнуть.
URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
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