18 апреля 2025

Тюменцы пожаловались на разрушающийся дом с крошащимся фундаментом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме в Тюмени крошится фундамент, ведет стены, разрушается фасад
В доме в Тюмени крошится фундамент, ведет стены, разрушается фасад Фото:

Тюменцы пожаловались на дом по улице Ермака, 29. По их словам, он находится в аварийном состоянии — крошится фундамент, ведет стены, разрушается фасад — однако управляющая компания не принимает никаких мер.

«Дом находиться в городе Тюмени по улице Ермака, 29… Фасад рушится, происходит крошение фундамента, стены внутри квартир повело. Дом построен в 1960 году… Позвонив в управляющую компанию, мягко говоря, нас футболят и говорят, что с домом все в порядке, проведены ремонтные работы», — написала возмущенная жительница в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Она добавила, что, при ужасном состоянии, жители дома также продолжают платить за капремонт. По ее мнению это несправедливо. Более того, тюменка опасается за жизнь и здоровье, говоря, что дом может просто рухнуть.

URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

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Тюменцы пожаловались на дом по улице Ермака, 29. По их словам, он находится в аварийном состоянии — крошится фундамент, ведет стены, разрушается фасад — однако управляющая компания не принимает никаких мер. «Дом находиться в городе Тюмени по улице Ермака, 29… Фасад рушится, происходит крошение фундамента, стены внутри квартир повело. Дом построен в 1960 году… Позвонив в управляющую компанию, мягко говоря, нас футболят и говорят, что с домом все в порядке, проведены ремонтные работы», — написала возмущенная жительница в telegram-канале «ЧС Тюмень». Она добавила, что, при ужасном состоянии, жители дома также продолжают платить за капремонт. По ее мнению это несправедливо. Более того, тюменка опасается за жизнь и здоровье, говоря, что дом может просто рухнуть. URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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