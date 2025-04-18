18 апреля 2025

В челябинском городе сообщили о минировании школы и кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские нашли сообщившего о минировании подростка
Полицейские нашли сообщившего о минировании подростка Фото:

В Пласте Челябинской области 14-летний подросток отправил ложное сообщение о минировании кафе и школы. Его задержали и возбудили уголовное дело, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

«В Пласте полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о существующей для граждан опасности в одном из городских кафе. Подозреваемым оказался 14-летний местный житель. Кроме того, было установлено, что днем ранее несовершеннолетний отправил сообщение об угрозе безопасности учащихся одной из городских школ», — рассказали в региональном главке МВД.

О якобы минировании кафе сообщил его владелец. Он получил сообщение об угрозе на сайт заведения. Подросток заявил, что совершил данный поступок, поскольку интересовался в широко распространенном среди молодежи противоправном явлении, известном как «сватинг». Его суть заключается в том, что люди, преимущественно несовершеннолетние, намеренно сообщают ложные сведения о якобы совершенных особо опасных преступлениях. Уголовное дело возбуждено.

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В Пласте Челябинской области 14-летний подросток отправил ложное сообщение о минировании кафе и школы. Его задержали и возбудили уголовное дело, сообщили в Главном управлении МВД по региону. «В Пласте полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о существующей для граждан опасности в одном из городских кафе. Подозреваемым оказался 14-летний местный житель. Кроме того, было установлено, что днем ранее несовершеннолетний отправил сообщение об угрозе безопасности учащихся одной из городских школ», — рассказали в региональном главке МВД. О якобы минировании кафе сообщил его владелец. Он получил сообщение об угрозе на сайт заведения. Подросток заявил, что совершил данный поступок, поскольку интересовался в широко распространенном среди молодежи противоправном явлении, известном как «сватинг». Его суть заключается в том, что люди, преимущественно несовершеннолетние, намеренно сообщают ложные сведения о якобы совершенных особо опасных преступлениях. Уголовное дело возбуждено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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