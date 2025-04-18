В челябинском городе сообщили о минировании школы и кафе

В Пласте Челябинской области 14-летний подросток отправил ложное сообщение о минировании кафе и школы. Его задержали и возбудили уголовное дело, сообщили в Главном управлении МВД по региону.
«В Пласте полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о существующей для граждан опасности в одном из городских кафе. Подозреваемым оказался 14-летний местный житель. Кроме того, было установлено, что днем ранее несовершеннолетний отправил сообщение об угрозе безопасности учащихся одной из городских школ», — рассказали в региональном главке МВД.
О якобы минировании кафе сообщил его владелец. Он получил сообщение об угрозе на сайт заведения. Подросток заявил, что совершил данный поступок, поскольку интересовался в широко распространенном среди молодежи противоправном явлении, известном как «сватинг». Его суть заключается в том, что люди, преимущественно несовершеннолетние, намеренно сообщают ложные сведения о якобы совершенных особо опасных преступлениях. Уголовное дело возбуждено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!