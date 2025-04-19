Shot: россияне застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейх

Российские пассажиры авиакомпании AlMasria Universal Airlines застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха. По данным telegram-канала Shot, два рейса в Казань задерживаются уже более чем на 12 и семь часов соответственно, а в Шарм-эль-Шейх — более чем на шесть часов.
«Сразу три рейса сильно задерживают: UJ 737 Шарм-эль-Шейх — Казань — более 12 часов; UJ 7371 Шарм-эль-Шейх — Казань — более 7 часов; UJ 7381 Казань — Шарм-эль-Шейх — более 6 часов», — говорится в сообщении. Авторы канала пишут, что подробностей о причинах задержки пока нет.
Подобный случай произошел 16 апреля. Тогда полет из Шарм-эль-Шейха в Казань задержался на 12 часов. Причины задержки так и не были раскрыты.
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