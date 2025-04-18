В Южноуральске Челябинской области водитель не справился с управлением и влетел в столб. От полученных травм он скончался на месте, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Мужчина, 1959 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина совершил съезд с проезжей части, наехал на препятствие (опора ЛЭП) и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Полицейские выяснили, что мужчина находился в автомобиле, не пристегнув ремень безопасности. На месте аварии продолжают работу инспекторы дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа.
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