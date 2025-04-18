18 апреля 2025

В челябинском городе легковушка на полной скорости снесла столб. Видео

В челябинском городе водитель легковушки снес столб и погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны
Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны Фото:

В Южноуральске Челябинской области водитель не справился с управлением и влетел в столб. От полученных травм он скончался на месте, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Мужчина, 1959 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина совершил съезд с проезжей части, наехал на препятствие (опора ЛЭП) и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что мужчина находился в автомобиле, не пристегнув ремень безопасности. На месте аварии продолжают работу инспекторы дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа.

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В Южноуральске Челябинской области водитель не справился с управлением и влетел в столб. От полученных травм он скончался на месте, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Мужчина, 1959 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина совершил съезд с проезжей части, наехал на препятствие (опора ЛЭП) и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства. Полицейские выяснили, что мужчина находился в автомобиле, не пристегнув ремень безопасности. На месте аварии продолжают работу инспекторы дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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