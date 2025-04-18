Все народные дружины Тюмени объединят в одну

Тюменская дума подготовила проект решения об объединении всех народных дружин городского округа Тюмени в одну. Такая мера создаст централизованное руководство и позволит эффективнее организовывать деятельность, сообщается в документе.
«На одной территории, как правило, может быть создана только одна народная дружина… Установить, что границами территории, на которой может быть создана народная дружина, являются границы муниципального образования городской округ город Тюмень… Принятие проекта решения повлечет за собой объединение народных дружин города Тюмени в единую централизованную структуру — Тюменскую городскую народную дружину… Централизованное руководство позволит эффективно организовать деятельность объединенной дружины», — написано в пояснительной записке.
Сейчас народная дружина может быть создана в границах муниципальных округов Тюмени, поэтому пока что их четыре: в Восточном, Ленинском, Центральном, Калининском административных округах и «Казачья народная дружина города Тюмени», действующая на всей территории городского округа. При принятии решения, все они будут объединены в «Тюменскую городскую народную дружину», а участники расформированных структур — приглашены в единую новую.
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