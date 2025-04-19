Герасимов отчитался Путину о ситуации в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку прорыва в Белгородскую область через населенные пункты Демидовка и Поповка. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
«Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка», — заявил Герасимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава Генштаба уточнил, что эти территории как раз находятся на границе с Курской областью.
Тем не менее все попытки ВСУ проникнуть в российский регионы были успешно пресечены. По словам Герасимова, в настоящий момент вся Демидовка полностью зачищена от украинских сил. В то же время в лесу южнее Поповки находятся 12 боевиков ВСУ, которые полностью заблокированы. Герасимов заявил, что ВС РФ сейчас ведут операции по их уничтожению.
Ранее украинские военные уже предпринимали попытки прорыва через село Демидовка, однако были оттеснены российскими силами и не смогли закрепиться на территории Белгородской области. По данным военных корреспондентов, ВСУ действовали небольшими пехотными группами при поддержке авиации и систем HIMARS, но все атаки были отражены, а Демидовка осталась под контролем российских войск.
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