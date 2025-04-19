Минобороны: перемирие будет действовать с 19 по 21 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командирам отдан приказ о прекращении огня
Командирам отдан приказ о прекращении огня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путины, будет действовать с 18 часов мск 19 апреля до нуля часов 21 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В канун Пасхи отданы указания ... о прекращении огня и ведения боевых действий», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. Приказ командующим группировок в зоне СВО отдан в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ.  

В Минобороны подчеркнули, что режим прекращения огня преследует гуманитарные цел. Он будет соблюдаться ВС РФ «при условии его соблюдения киевским режимом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путины, будет действовать с 18 часов мск 19 апреля до нуля часов 21 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В канун Пасхи отданы указания ... о прекращении огня и ведения боевых действий», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. Приказ командующим группировок в зоне СВО отдан в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ.   В Минобороны подчеркнули, что режим прекращения огня преследует гуманитарные цел. Он будет соблюдаться ВС РФ «при условии его соблюдения киевским режимом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...