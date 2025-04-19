Минобороны: перемирие будет действовать с 19 по 21 апреля

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путины, будет действовать с 18 часов мск 19 апреля до нуля часов 21 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В канун Пасхи отданы указания ... о прекращении огня и ведения боевых действий», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. Приказ командующим группировок в зоне СВО отдан в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что режим прекращения огня преследует гуманитарные цел. Он будет соблюдаться ВС РФ «при условии его соблюдения киевским режимом».
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