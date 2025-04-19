Путин объявил о пасхальном перемирии на Украине. Видео

Путин: РФ прекращает огонь на Украине с 19 по 21 апреля
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Путин предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ на период перемирия
Путин предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ на период перемирия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине с 19 по 21 апреля в связи с Пасхой. Об этом сообщили в Кремле. 

«РФ останавливает все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля», — заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Трансляция велась на «Россия 24». Он отметил, что решение было принято в связи с пасхальными гуманитарными соображениями. 

Глава государства также выразил надежду, что Киев последует этому примеру, и также прекратит все атаки в течение этого времени. По его словам, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать конфликт. 

При этом он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям. В завершении Путин поручил Герасимову доложить о том, когда Курская область будет полностью освобождена от ВСУ.

Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта и ранее поддержала предложение США о 30-дневном прекращении атак по энергетическим объектам, однако Киев, несмотря на официальные заявления, продолжал наносить удары по ним. В июне 2024 года Москва также предлагала немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск из ряда регионов и отказа от вступления в НАТО, однако украинская сторона оставила это предложение без ответа.

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Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине с 19 по 21 апреля в связи с Пасхой. Об этом сообщили в Кремле.  «РФ останавливает все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля», — заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Трансляция велась на «Россия 24». Он отметил, что решение было принято в связи с пасхальными гуманитарными соображениями.  Глава государства также выразил надежду, что Киев последует этому примеру, и также прекратит все атаки в течение этого времени. По его словам, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать конфликт.  При этом он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям. В завершении Путин поручил Герасимову доложить о том, когда Курская область будет полностью освобождена от ВСУ. Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта и ранее поддержала предложение США о 30-дневном прекращении атак по энергетическим объектам, однако Киев, несмотря на официальные заявления, продолжал наносить удары по ним. В июне 2024 года Москва также предлагала немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск из ряда регионов и отказа от вступления в НАТО, однако украинская сторона оставила это предложение без ответа.
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