18 апреля 2025

В Тюмени разгорелся огромный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Облако дыма от пожара накрыло сразу четыре многоэтажки
Облако дыма от пожара накрыло сразу четыре многоэтажки Фото:

В Тюмени в районе Лесобазы разгорелся огромный пожар. Облако дыма накрыло сразу четыре многоэтажки, сообщают очевидцы.

«На Лесобазе пожар», — пишут тюменцы в telegram-канале «Тюмень №1». На фото видно, что дым охватил огромное пространство.

Что стало причиной пожара — неизвестно. Природный это или техногенный пожар — пока тоже.

Обновлено в 20:34:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области корреспонденту URA.RU сообщили, что в настоящее время в Тюмени пожаров нет. Возгорание в районе Лесобазы происходило в 17:33. Горела хозяйственная постройка возле дома по улице Судостроителей 33. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Там работали две единицы техники.

В Тюмени разгорелся огромный пожар
В Тюмени разгорелся огромный пожар
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе Лесобазы разгорелся огромный пожар. Облако дыма накрыло сразу четыре многоэтажки, сообщают очевидцы. «На Лесобазе пожар», — пишут тюменцы в telegram-канале «Тюмень №1». На фото видно, что дым охватил огромное пространство. Что стало причиной пожара — неизвестно. Природный это или техногенный пожар — пока тоже. Обновлено в 20:34: В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области корреспонденту URA.RU сообщили, что в настоящее время в Тюмени пожаров нет. Возгорание в районе Лесобазы происходило в 17:33. Горела хозяйственная постройка возле дома по улице Судостроителей 33. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Там работали две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...