В Тюмени разгорелся огромный пожар

В Тюмени в районе Лесобазы разгорелся огромный пожар. Облако дыма накрыло сразу четыре многоэтажки, сообщают очевидцы.
«На Лесобазе пожар», — пишут тюменцы в telegram-канале «Тюмень №1». На фото видно, что дым охватил огромное пространство.
Что стало причиной пожара — неизвестно. Природный это или техногенный пожар — пока тоже.
Обновлено в 20:34:
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области корреспонденту URA.RU сообщили, что в настоящее время в Тюмени пожаров нет. Возгорание в районе Лесобазы происходило в 17:33. Горела хозяйственная постройка возле дома по улице Судостроителей 33. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Там работали две единицы техники.
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