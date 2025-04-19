Зеленский не дал четкого ответа на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Украинский лидер Владимир Зеленский не дал однозначного ответа на призыв президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Он не стал отвергать эту идею, но и не сказал, что будет ее соблюдать.
В своем telegram-канале Владимир Зеленский ограничился кратким сообщением о том, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на линии фронта. Дополнительных комментариев по поводу перемирия он не привел.
Сегодня, 19 апреля, Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в связи с Пасхой. Перемирие началось с 18:00 по мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Российский лидер выразил надежду, что Киев также прекратит атаки в этот период, что покажет готовность к мирному урегулированию конфликта. Он также отметил, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям.
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