Киев отреагировал на пасхальное перемирие

Сибига: Киев продолжит оценивать реальные шаги Москвы о перемирии
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Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, считают в Киеве
Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, считают в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина намерена оценивать действия России после заявления президента Владимира Путина о готовности к пасхальному перемирию. Об этом сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига, его слова приводит украинское внешнеполитическое ведомство.

«Теперь Путин делает заявления о своей мнимой готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней», — заявил Сибига, передает ведомство в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня. Министр отметил, что позиция Украины по этому вопросу остается «четкой и последовательной».

По его словам, в ходе переговоров в Джидде украинская делегация поддержала американскую инициативу о временном прекращении огня сроком на 30 дней. Сибига подчеркнул, что Киев продолжит оценивать реальные шаги Москвы по выполнению подобных инициатив и настаивать на продолжительном перемирии как условии для дальнейших переговоров.

Во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым Путин объявил о введении пасхального перемирия. Глава государства подчеркнул, что Россия ожидает аналогичных шагов со стороны Украины и прекращения боевых действий с ее стороны. При этом российские войска должны сохранять готовность к отражению возможных провокаций или нарушений режима тишины со стороны противника. Путин также отметил, что развитие ситуации в период перемирия станет показателем заинтересованности Киева в мирном урегулировании конфликта, напоминает RT.

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Украина намерена оценивать действия России после заявления президента Владимира Путина о готовности к пасхальному перемирию. Об этом сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига, его слова приводит украинское внешнеполитическое ведомство. «Теперь Путин делает заявления о своей мнимой готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней», — заявил Сибига, передает ведомство в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня. Министр отметил, что позиция Украины по этому вопросу остается «четкой и последовательной». По его словам, в ходе переговоров в Джидде украинская делегация поддержала американскую инициативу о временном прекращении огня сроком на 30 дней. Сибига подчеркнул, что Киев продолжит оценивать реальные шаги Москвы по выполнению подобных инициатив и настаивать на продолжительном перемирии как условии для дальнейших переговоров. Во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым Путин объявил о введении пасхального перемирия. Глава государства подчеркнул, что Россия ожидает аналогичных шагов со стороны Украины и прекращения боевых действий с ее стороны. При этом российские войска должны сохранять готовность к отражению возможных провокаций или нарушений режима тишины со стороны противника. Путин также отметил, что развитие ситуации в период перемирия станет показателем заинтересованности Киева в мирном урегулировании конфликта, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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