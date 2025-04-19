Киев отреагировал на пасхальное перемирие

Украина намерена оценивать действия России после заявления президента Владимира Путина о готовности к пасхальному перемирию. Об этом сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига, его слова приводит украинское внешнеполитическое ведомство.
«Теперь Путин делает заявления о своей мнимой готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней», — заявил Сибига, передает ведомство в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня. Министр отметил, что позиция Украины по этому вопросу остается «четкой и последовательной».
По его словам, в ходе переговоров в Джидде украинская делегация поддержала американскую инициативу о временном прекращении огня сроком на 30 дней. Сибига подчеркнул, что Киев продолжит оценивать реальные шаги Москвы по выполнению подобных инициатив и настаивать на продолжительном перемирии как условии для дальнейших переговоров.
Во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым Путин объявил о введении пасхального перемирия. Глава государства подчеркнул, что Россия ожидает аналогичных шагов со стороны Украины и прекращения боевых действий с ее стороны. При этом российские войска должны сохранять готовность к отражению возможных провокаций или нарушений режима тишины со стороны противника. Путин также отметил, что развитие ситуации в период перемирия станет показателем заинтересованности Киева в мирном урегулировании конфликта, напоминает RT.
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