Зеленский прокомментировал решение Путина о пасхальном перемирии

Украина готова продлить пасхальное перемирие на линии фронта при условии соблюдения тишины со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что ВСУ будут действовать зеркально.
«На 21:30 и на 22:00 ожидаю подробные доклады главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой по ситуации на конкретных направлениях», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Президент подчеркнул: «Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечению пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем».
Зеленский также отметил, что командование ВСУ будет предоставлять регулярные отчеты о ситуации на фронте. Он добавил, что любые решения относительно дальнейшего перемирия будут приниматься после анализа докладов командиров бригад и подразделений, находящихся непосредственно на линии соприкосновения.
В ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о введении пасхального режима прекращения огня, который начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени и завершится 21 апреля в полночь. Таким образом, перемирие продлится 30 часов.
Российская сторона выразила надежду, что Украина примет аналогичное решение и приостановит боевые действия на этот период. Как отметил глава государства, ответ Киева станет показателем степени его заинтересованности и готовности к участию в мирных переговорах, напоминает RT.
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