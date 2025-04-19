Путин не оставляет Зеленскому выбора в исходе конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин не оставляет выбора главе Украины Владимиру Зеленскому. Вместе с американской стороной российский лидер все больше прижимает Зеленского к стенке, объяснил URA.RU решение Путина о пасхальном перемирии советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — заявил Путин, выслушав доклад о ситуации на фронте, в частности, в Курской и Белгородской областях, начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Он напомнил, что за время действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам «киевский режим более 100 раз нарушал договоренности». «Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме.
Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», — сказал президент.
Путин поздравил с наступающей Пасхой всех бойцов, которые находятся в зоне военной спецоперации. «Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — отметил Путин, обращаясь ко всем верующим — ведь в этом году празднование Пасхи совпало и в православной, и в католической церкви — 20 апреля.
Россия и США все больше прижимают Зеленского к стенке, убежден военный эксперт Олег Иванников. По его словам, команда президента Дональда Трампа делает со своей стороны все возможное, чтобы «обязать киевский режим выполнять договоренности, которые были приняты ранее». «США оставляют Зеленскому все меньше шансов и возможностей для маневра. Его фактически прижимают к стенке: создаются условия, когда он уже не сможет нарушить договоренности, а выполнит их в полном объеме», — отметил Иванников.
Политолог отметил, что Киев решение Путина о перемирии вряд ли оценит. «Для Зеленского, для всего нацистского руководства Украины существует единственная религия — нацизм. И в США это тоже понимают. Вспомните недавние слова госсекретаря США Марко Рубио — они касались Украины.
Он располагает информацией о том, что преступный киевский режим не приемлет православных общехристианских ценностей и будет стараться использовать праздники в своих интересах. Возможно, Рубио предостерег киевского диктатора Зеленского от нанесения ракетного удара именно в день Светлой Пасхи по территории Российской Федерации. Это очень была тонкая речь, но в то же время был ясный сигнал для киевского режима», — пояснил Олег Иванников.
Эксперт полагает, что своим решением о пасхальном перемирии Путин показал, что Россия остается «великой православной державой, и на русское православие смотрит весь мир». «Мы имеем дело с нацистским украинским государством. И мы не должны изменять своим православным традициям. Россия всегда сделает все возможное для того, чтобы сохранить наши культурные, национальные традиции, проложить дорогу к мирным переговорам. Это один из ключевых моментов, на который мы опираемся и в нашем диалоге с Соединенными Штатами. В США к власти пришли христиане, которые открыто демонстрируют свои христианские ценности и с большим вниманием смотрят на решение России о пасхальном перемирии», — заключил Олег Иванников.
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