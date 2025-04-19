BBC News: украинская армия получила приказ прекратить огонь

19 апреля 2025 в 23:57 Размер текста - 17 +

Вслед за прекращением огня российскими военными к аналогичным действиям пришла Украина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям и фиксировать возможные нарушения объявленного РФ «пасхального перемирия». Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителей ВСУ. «Подразделения получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией „пасхальное перемирие“. Предписано собирать фото- и видеодоказательства нарушений соглашения о прекращении огня», — уточнятся в telegram-канале BBC News. Как сообщало URA.RU ранее, президент РФ Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Российская сторона рассчитывает, что Украина предпримет аналогичные шаги. Глава государства также отметил, что вооруженные силы РФ сохранят готовность реагировать на возможные провокации со стороны ВСУ и иные проявления агрессии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям и фиксировать возможные нарушения объявленного РФ «пасхального перемирия». Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителей ВСУ. «Подразделения получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией „пасхальное перемирие“. Предписано собирать фото- и видеодоказательства нарушений соглашения о прекращении огня», — уточнятся в telegram-канале BBC News. Как сообщало URA.RU ранее, президент РФ Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Российская сторона рассчитывает, что Украина предпримет аналогичные шаги. Глава государства также отметил, что вооруженные силы РФ сохранят готовность реагировать на возможные провокации со стороны ВСУ и иные проявления агрессии.