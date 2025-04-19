19 апреля 2025

BBC News: украинская армия получила приказ прекратить огонь

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Вслед за прекращением огня российскими военными к аналогичным действиям пришла Украина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям и фиксировать возможные нарушения объявленного РФ «пасхального перемирия». Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителей ВСУ.

«Подразделения получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией „пасхальное перемирие“. Предписано собирать фото- и видеодоказательства нарушений соглашения о прекращении огня», — уточнятся в telegram-канале BBC News.

Как сообщало URA.RU ранее, президент РФ Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Российская сторона рассчитывает, что Украина предпримет аналогичные шаги. Глава государства также отметил, что вооруженные силы РФ сохранят готовность реагировать на возможные провокации со стороны ВСУ и иные проявления агрессии.

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Украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям и фиксировать возможные нарушения объявленного РФ «пасхального перемирия». Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителей ВСУ. «Подразделения получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией „пасхальное перемирие“. Предписано собирать фото- и видеодоказательства нарушений соглашения о прекращении огня», — уточнятся в telegram-канале BBC News. Как сообщало URA.RU ранее, президент РФ Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Российская сторона рассчитывает, что Украина предпримет аналогичные шаги. Глава государства также отметил, что вооруженные силы РФ сохранят готовность реагировать на возможные провокации со стороны ВСУ и иные проявления агрессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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