NYT: Путин через перемирие на Пасху показал открытость к переговорам

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Путин готов к переговорам по Украине, пишет NYT
Путин готов к переговорам по Украине, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия на линии боевых действий в зоне специальной военной операции, что стало демонстрацией готовности Москвы к мирным переговорам. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

«Президент России Владимир Путин приказал своим войскам прекратить все военные действия против Украины с вечера субботы до воскресенья, объявив пасхальное перемирие», — говорится в публикации The New York Times. В материале издания подчеркивается, что это решение было сделано в одностороннем порядке и направлено на то, чтобы продемонстрировать администрации президента США Дональда Трампа, что Москва остается открытой для обсуждения возможного мирного соглашения по украинскому вопросу.

Путин объявил о введении пасхального перемирия. Российская сторона рассчитывает, что Украина предпримет аналогичные шаги. Глава государства также отметил, что вооруженные силы России сохранят готовность реагировать на возможные провокации со стороны ВСУ и иные проявления агрессии. Вслед за заявлением Путина президент Украины Владимир Зеленский разместил сообщение в своем telegram-канале, отметив, что украинская армия «продолжила действовать на фронте». Агентство Bloomberg истолковало реакцию Зеленского после инициативы российского лидера о введении пасхального перемирия как отказ от данного предложения. Аналогичного мнения придерживается The Washington Post, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия на линии боевых действий в зоне специальной военной операции, что стало демонстрацией готовности Москвы к мирным переговорам. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники. «Президент России Владимир Путин приказал своим войскам прекратить все военные действия против Украины с вечера субботы до воскресенья, объявив пасхальное перемирие», — говорится в публикации The New York Times. В материале издания подчеркивается, что это решение было сделано в одностороннем порядке и направлено на то, чтобы продемонстрировать администрации президента США Дональда Трампа, что Москва остается открытой для обсуждения возможного мирного соглашения по украинскому вопросу. Путин объявил о введении пасхального перемирия. Российская сторона рассчитывает, что Украина предпримет аналогичные шаги. Глава государства также отметил, что вооруженные силы России сохранят готовность реагировать на возможные провокации со стороны ВСУ и иные проявления агрессии. Вслед за заявлением Путина президент Украины Владимир Зеленский разместил сообщение в своем telegram-канале, отметив, что украинская армия «продолжила действовать на фронте». Агентство Bloomberg истолковало реакцию Зеленского после инициативы российского лидера о введении пасхального перемирия как отказ от данного предложения. Аналогичного мнения придерживается The Washington Post, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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