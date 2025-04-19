В Тюменской области рухнули объемы выдачи кредитов

В Тюменской области произошло значительное сокращение выдачи розничных кредитов. В марте объем снизился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В марте 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюмени на 57,4% сократился объем выдачи розничных кредитов (потребкредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека)», — сообщили в Национальном бюро кредитных историй РБК Тюмень. За первый весенний месяц было выдано 33,8 тысяч кредитов на общую сумму 9,8 млрд рублей, что на 56,5% меньше предыдущего года.
Основной причиной такого резкого спада стало ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, направленной на «охлаждение» рынка кредитования. Это привело к повышению ключевой ставки и ужесточению контроля за рисковым кредитованием, что существенно снизило как количество заявок на кредиты, так и уровень их одобрения.
Ситуация усугубилась значительным ростом отказов по заявкам — в марте 2025 года доля отказов достигла 80%, увеличившись за месяц более чем на 3 процента. Особенно заметно сократилась выдача кредитных карт — за год их количество снизилось на 53,7%, что стало минимальным показателем за последний год.
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