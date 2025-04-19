19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Тюменской области рухнули объемы выдачи кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени на 57,4% сократился объем выдачи розничных кредитов
В Тюмени на 57,4% сократился объем выдачи розничных кредитов Фото:

В Тюменской области произошло значительное сокращение выдачи розничных кредитов. В марте объем снизился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

«В марте 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюмени на 57,4% сократился объем выдачи розничных кредитов (потребкредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека)», — сообщили в Национальном бюро кредитных историй РБК Тюмень. За первый весенний месяц было выдано 33,8 тысяч кредитов на общую сумму 9,8 млрд рублей, что на 56,5% меньше предыдущего года.

Основной причиной такого резкого спада стало ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, направленной на «охлаждение» рынка кредитования. Это привело к повышению ключевой ставки и ужесточению контроля за рисковым кредитованием, что существенно снизило как количество заявок на кредиты, так и уровень их одобрения.

Ситуация усугубилась значительным ростом отказов по заявкам — в марте 2025 года доля отказов достигла 80%, увеличившись за месяц более чем на 3 процента. Особенно заметно сократилась выдача кредитных карт — за год их количество снизилось на 53,7%, что стало минимальным показателем за последний год.

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В Тюменской области произошло значительное сокращение выдачи розничных кредитов. В марте объем снизился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  «В марте 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюмени на 57,4% сократился объем выдачи розничных кредитов (потребкредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека)», — сообщили в Национальном бюро кредитных историй РБК Тюмень. За первый весенний месяц было выдано 33,8 тысяч кредитов на общую сумму 9,8 млрд рублей, что на 56,5% меньше предыдущего года. Основной причиной такого резкого спада стало ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, направленной на «охлаждение» рынка кредитования. Это привело к повышению ключевой ставки и ужесточению контроля за рисковым кредитованием , что существенно снизило как количество заявок на кредиты, так и уровень их одобрения. Ситуация усугубилась значительным ростом отказов по заявкам — в марте 2025 года доля отказов достигла 80%, увеличившись за месяц более чем на 3 процента. Особенно заметно сократилась выдача кредитных карт — за год их количество снизилось на 53,7%, что стало минимальным показателем за последний год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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