Профессиональные бойцы сойдутся в поединках в Кургане. Они проверят свои силы на Кубке губернатора «Зауральский характер». О грядущем спортивном событии в мире смешанных единоборств сообщает спортуправление Курганской области.
«В спорткомплексе имени Горбенко 18 мая состоится профессиональный турнир на Кубок Губернатора Курганской области „Зауральский характер“. Организатор — федерация ММА Курганской области», — сообщает спортуправление.
На турнире обещают зрелищные поединки и бескомпромиссные бои. В перерывах зрителям покажут зажигательные танцы.
Ранее спортсмены из Курганской области уже проявили себя на крупных турнирах. На чемпионате и первенстве УрФО по кикбоксингу в Тюмени они завоевали несколько призовых мест, а также успешно выступили на первенстве УрФО по тхэквондо в Ханты-Мансийске, где получили четыре медали.
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