19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Кургане профессиональные бойцы встретятся в октагоне. Видео

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Участие в турнире примут профессиональные бойцы (архивное фото)
Участие в турнире примут профессиональные бойцы (архивное фото) Фото:

Профессиональные бойцы сойдутся в поединках в Кургане. Они проверят свои силы на Кубке губернатора «Зауральский характер». О грядущем спортивном событии в мире смешанных единоборств сообщает спортуправление Курганской области.

«В спорткомплексе имени Горбенко 18 мая состоится профессиональный турнир на Кубок Губернатора Курганской области „Зауральский характер“. Организатор — федерация ММА Курганской области», — сообщает спортуправление.

На турнире обещают зрелищные поединки и бескомпромиссные бои. В перерывах зрителям покажут зажигательные танцы.

Ранее спортсмены из Курганской области уже проявили себя на крупных турнирах. На чемпионате и первенстве УрФО по кикбоксингу в Тюмени они завоевали несколько призовых мест, а также успешно выступили на первенстве УрФО по тхэквондо в Ханты-Мансийске, где получили четыре медали.

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Профессиональные бойцы сойдутся в поединках в Кургане. Они проверят свои силы на Кубке губернатора «Зауральский характер». О грядущем спортивном событии в мире смешанных единоборств сообщает спортуправление Курганской области. «В спорткомплексе имени Горбенко 18 мая состоится профессиональный турнир на Кубок Губернатора Курганской области „Зауральский характер“. Организатор — федерация ММА Курганской области», — сообщает спортуправление. На турнире обещают зрелищные поединки и бескомпромиссные бои. В перерывах зрителям покажут зажигательные танцы. Ранее спортсмены из Курганской области уже проявили себя на крупных турнирах. На чемпионате и первенстве УрФО по кикбоксингу в Тюмени они завоевали несколько призовых мест, а также успешно выступили на первенстве УрФО по тхэквондо в Ханты-Мансийске, где получили четыре медали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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