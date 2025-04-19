19 апреля 2025

Свердловские VIP собрались на пасхальную службу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Главные люди региона собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе
Главные люди региона собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе Фото:

Представители свердловского истеблишмента вместе с сотнями простых верующих собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе на главную пасхальную службу с участием митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Фотографиями делится корреспондент URA.RU.

Среди молящихся удалось заметить вице-губернатора Олега Чемезова, главу города Алексея Орлова, бизнесменов Андрея Симановского (Сима-ленд) и Багира Абдулазизова (Среднеуральский медеплавильный завод, СУМЗ), ректора УрГЭУ Якова Силина, ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, министра Вадима Третьякова (мининвест), депутата заксо Александра Серебренникова. И мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

В четыре утра в Храм-на-Крови доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Вынос этого огня для православных означает выход из гроба «Света истинного» — воскресшего после распятия Иисуса Христа.

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Представители свердловского истеблишмента вместе с сотнями простых верующих собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе на главную пасхальную службу с участием митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Фотографиями делится корреспондент URA.RU. Среди молящихся удалось заметить вице-губернатора Олега Чемезова, главу города Алексея Орлова, бизнесменов Андрея Симановского (Сима-ленд) и Багира Абдулазизова (Среднеуральский медеплавильный завод, СУМЗ), ректора УрГЭУ Якова Силина, ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, министра Вадима Третьякова (мининвест), депутата заксо Александра Серебренникова. И мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. В четыре утра в Храм-на-Крови доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Вынос этого огня для православных означает выход из гроба «Света истинного» — воскресшего после распятия Иисуса Христа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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