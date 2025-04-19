Представители свердловского истеблишмента вместе с сотнями простых верующих собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе на главную пасхальную службу с участием митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Фотографиями делится корреспондент URA.RU.
Среди молящихся удалось заметить вице-губернатора Олега Чемезова, главу города Алексея Орлова, бизнесменов Андрея Симановского (Сима-ленд) и Багира Абдулазизова (Среднеуральский медеплавильный завод, СУМЗ), ректора УрГЭУ Якова Силина, ректора УрГПУ Юрия Биктуганова, министра Вадима Третьякова (мининвест), депутата заксо Александра Серебренникова. И мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
В четыре утра в Храм-на-Крови доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Вынос этого огня для православных означает выход из гроба «Света истинного» — воскресшего после распятия Иисуса Христа.
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