19 апреля 2025

Теплая погода с дождями придет в Екатеринбург

Вместе с теплом до 20 градусов, в Екатеринбург придут дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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На улице будет до 20 градусов, однако ожидаются дожди
На улице будет до 20 градусов, однако ожидаются дожди Фото:

Под конец недели в Екатеринбурге установится теплая погода до 20 градусов, но вместе с ней прибудут дожди. Об этом рассказали в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Днем будет облачно, с прояснениями. Дождь, от небольшого до умеренного. Ночью температура 12-14 градусов, днем 18-20», — говорится в прогнозе.

В течение дня ожидается ветер 3-8 м/с, но местами порывы могут достигать до 12 метров с секунду.

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Под конец недели в Екатеринбурге установится теплая погода до 20 градусов, но вместе с ней прибудут дожди. Об этом рассказали в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Днем будет облачно, с прояснениями. Дождь, от небольшого до умеренного. Ночью температура 12-14 градусов, днем 18-20», — говорится в прогнозе. В течение дня ожидается ветер 3-8 м/с, но местами порывы могут достигать до 12 метров с секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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