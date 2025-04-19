Теплая погода с дождями придет в Екатеринбург

На улице будет до 20 градусов, однако ожидаются дожди
Под конец недели в Екатеринбурге установится теплая погода до 20 градусов, но вместе с ней прибудут дожди. Об этом рассказали в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Днем будет облачно, с прояснениями. Дождь, от небольшого до умеренного. Ночью температура 12-14 градусов, днем 18-20», — говорится в прогнозе.
В течение дня ожидается ветер 3-8 м/с, но местами порывы могут достигать до 12 метров с секунду.
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