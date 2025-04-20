Взятие Одессы Россией станет якобы фактической победой и завершением конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк.
«Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», — сказал Кларк. Его слова прозвучали в эфире одного украинского телеканала. По мнению Кларка, именно взятие Одессы является якобы ключевой стратегической целью России.
В своем выступлении 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции, президент России Владимир Путин обозначил основными задачами этой операции денацификацию и демилитаризацию Украины. Российский лидер особо отметил, что Москва не ставит перед собой цель оккупации украинских территорий.
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