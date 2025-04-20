В Европе собрались арестовать замороженные активы России

Эстония хочет, чтобы Евросоюз арестовал замороженные активы России, потому что если они будут разморожены, ответственность за предоставленный Украине кредит в размере 20 миллиардов евро ляжет на ЕС и США, а оставшаяся часть долга — на других членов G7. Об этом заявил замглавы МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Эстония выступает за арест российских активов странами G7. «Это самое ясное и самое понятное решение», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает Financial Times. Он отметил, что в случае отмены санкций активы России будут разморожены и вернуться ей, а страны ЕС и G7, обеспечившие военную помощь Украине за счет этих активов, потеряют к ним доступ и окажутся в минусе. «Мы не можем этого допустить», — отметил Цахкна.
В то же время часть стран ЕС и G7 не поддерживают инициативу по конфискации, опасаясь нарушения международного права и негативного влияния на доверие к евро. Министр бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем в интервью Financial Times подчеркнул, что конфискация сейчас невозможна из-за сопутствующих рисков. По его мнению, замороженные активы целесообразнее использовать как рычаг во время мирных переговоров с Россией. Цахкна также отметил, что понимает осторожную позицию Бельгии и считает необходимым принимать подобные решения коллективно, в идеале — всеми странами G7.
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