В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка за сутки увеличился на четыре сантиметра. До критической отметки здесь осталось лишь 29 сантиметров. Информация об этом появилась на сайте сервиса паводок72.рф.
«Название гидропоста: Ишим — Ильинка. Уровень воды над нулем поста — 771 см, изменения за сутки +4 сантиметра. Критическая отметка — 800 см», — указано на сайте сервиса.
В других районах региона произошли следующие изменения в уровне воды:
- в Тобольске река Иртыш -2 (599 см);
- в Абатском река Ишим +4 (735 см);
- в Ялуторовске река Тобол +4 (491 см);
- в Ишиме река Ишим +7 (671 см);
- в Викулово река Ишим -2 (598 см);
- в Тюмени река Тура +7 (410 см).
Ранее власти Тюменской области сообщили о корректировке прогнозов по паводку. По последним данным пик уровня воды на тюменских реках будет достигнут на майские праздники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!