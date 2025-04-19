19 апреля 2025
18 апреля 2025

Уровень воды в реке Ишим приближается к критической отметке. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Ильинка до критической отметки осталось 29 см
В селе Ильинка до критической отметки осталось 29 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка за сутки увеличился на четыре сантиметра. До критической отметки здесь осталось лишь 29 сантиметров. Информация об этом появилась на сайте сервиса паводок72.рф.

«Название гидропоста: Ишим — Ильинка. Уровень воды над нулем поста — 771 см, изменения за сутки +4 сантиметра. Критическая отметка — 800 см», — указано на сайте сервиса.

В других районах региона произошли следующие изменения в уровне воды:

  • в Тобольске река Иртыш -2 (599 см);
  • в Абатском река Ишим +4 (735 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +4 (491 см);
  • в Ишиме река Ишим +7 (671 см);
  • в Викулово река Ишим -2 (598 см);
  • в Тюмени река Тура +7 (410 см).

Ранее власти Тюменской области сообщили о корректировке прогнозов по паводку. По последним данным пик уровня воды на тюменских реках будет достигнут на майские праздники.

Уровень воды в тюменских реках 20 апреля 2025
Уровень воды в тюменских реках 20 апреля 2025
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка за сутки увеличился на четыре сантиметра. До критической отметки здесь осталось лишь 29 сантиметров. Информация об этом появилась на сайте сервиса паводок72.рф. «Название гидропоста: Ишим — Ильинка. Уровень воды над нулем поста — 771 см, изменения за сутки +4 сантиметра. Критическая отметка — 800 см», — указано на сайте сервиса. В других районах региона произошли следующие изменения в уровне воды: Ранее власти Тюменской области сообщили о корректировке прогнозов по паводку. По последним данным пик уровня воды на тюменских реках будет достигнут на майские праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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