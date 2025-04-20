В Хабаровске беременная женщина напала на местную жительницу из-за ревности. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Вершины», когда пострадавшая находилась на скамейке вместе со своим знакомым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, неожиданно из подъезда выбежала беременная женщина, которая напала на девушку: «Повалила на землю, оттаскала за волосы и несколько раз пнула по лицу», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что вокруг находились люди, но никто не вмешался в происходящее.
Выяснилось, что нападавшая является супругой мужчины, с которым в момент нападения общалась пострадавшая. По данным канала, причиной конфликта стала ревность: муж часто посещал пункт выдачи заказов, где работает девушка. При этом между ними, по словам потерпевшей, не было никаких отношений — у нее есть молодой человек. В настоящее время заявление на агрессивную женщину подано в полицию, проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.