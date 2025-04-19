19 апреля 2025
18 апреля 2025

Частица Благодатного огня прибыла в Новый Уренгой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Частицу доставил депутат думы города Артем Пикалов
Частицу доставил депутат думы города Артем Пикалов Фото:

В Новый Уренгой (ЯНАО) в храм Серафима Саровского прибыла частица Благодатного огня. Об этом власти города сообщили в соцсети.

Частица Благодатного огня прибыла в храм Серафима Саровского
Частица Благодатного огня прибыла в храм Серафима Саровского
Фото:

«Частица Благодатного огня прибыла в Новый Уренгой! Лампаду с Благодатным огнем привезли в храм Серафима Саровского, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады», — сообщает мэрия в своем telegram-канале. В храм частицу доставил депутат думы города Артем Пикалов.

Благодатный огонь прибыл на Ямал утром 20 апреля. Церемония передачи святыни прошла в Москве, частица огня была передана ямальской делегации.

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В Новый Уренгой (ЯНАО) в храм Серафима Саровского прибыла частица Благодатного огня. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Частица Благодатного огня прибыла в Новый Уренгой! Лампаду с Благодатным огнем привезли в храм Серафима Саровского, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады», — сообщает мэрия в своем telegram-канале. В храм частицу доставил депутат думы города Артем Пикалов. Благодатный огонь прибыл на Ямал утром 20 апреля. Церемония передачи святыни прошла в Москве, частица огня была передана ямальской делегации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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