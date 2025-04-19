Частицу доставил депутат думы города Артем Пикалов
В Новый Уренгой (ЯНАО) в храм Серафима Саровского прибыла частица Благодатного огня. Об этом власти города сообщили в соцсети.
Частица Благодатного огня прибыла в храм Серафима Саровского
«Частица Благодатного огня прибыла в Новый Уренгой! Лампаду с Благодатным огнем привезли в храм Серафима Саровского, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады», — сообщает мэрия в своем telegram-канале. В храм частицу доставил депутат думы города Артем Пикалов.
Благодатный огонь прибыл на Ямал утром 20 апреля. Церемония передачи святыни прошла в Москве, частица огня была передана ямальской делегации.
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