19 апреля 2025

В Пермском крае насмерть сбили пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход скончался по пути в медицинское учреждение
Пешеход скончался по пути в медицинское учреждение Фото:

В Пермском крае на территории Октябрьского муниципального округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась вечером 19 апреля 2025 года в деревне Адилева, сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

«Предварительно установлено, что 19 апреля 2025 года около 19:00 часов по ул. Ясная деревни Адилева двигался автомобиль ВАЗ 21150 под управлением местной жительницы, которая в районе д. 43 совершила наезд на пешехода. Последний находился на проезжей части без цели ее перехода», — сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии пешеход получил травмы и скончался по пути в медицинское учреждение. Проводится проверка по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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В Пермском крае на территории Октябрьского муниципального округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась вечером 19 апреля 2025 года в деревне Адилева, сообщает Госавтоинспекция Пермского края. «Предварительно установлено, что 19 апреля 2025 года около 19:00 часов по ул. Ясная деревни Адилева двигался автомобиль ВАЗ 21150 под управлением местной жительницы, которая в районе д. 43 совершила наезд на пешехода. Последний находился на проезжей части без цели ее перехода», — сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пешеход получил травмы и скончался по пути в медицинское учреждение. Проводится проверка по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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