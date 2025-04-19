В Пермском крае насмерть сбили пешехода

В Пермском крае на территории Октябрьского муниципального округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась вечером 19 апреля 2025 года в деревне Адилева, сообщает Госавтоинспекция Пермского края.
«Предварительно установлено, что 19 апреля 2025 года около 19:00 часов по ул. Ясная деревни Адилева двигался автомобиль ВАЗ 21150 под управлением местной жительницы, которая в районе д. 43 совершила наезд на пешехода. Последний находился на проезжей части без цели ее перехода», — сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
В результате аварии пешеход получил травмы и скончался по пути в медицинское учреждение. Проводится проверка по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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