19 апреля 2025
18 апреля 2025

В тюменском селе пьяный водитель на авто слетел в кювет и снес столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на авто снес опору ЛЭП
Водитель на авто снес опору ЛЭП Фото:

В селе Нижняя Тавда (Тюменской области) водитель на иномарке не справился с управлением авто и слетел с дороги в кювет. Там он наехал на опору ЛЭП. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мужчина за рулем был пьян.

«Вчера около 19 часов 30 минут на улице Заречной в селе Нижняя Тавда автомобиль Mazda 6 съехал в кювет. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель рассказал, что после распития спиртных напитков решил покататься по селу. В результате ДТП он получил травму руки. Сотрудники Госавтоинспекции выписали ему штраф, а автомобиль был отправлен на спецстоянку.

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В селе Нижняя Тавда (Тюменской области) водитель на иномарке не справился с управлением авто и слетел с дороги в кювет. Там он наехал на опору ЛЭП. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мужчина за рулем был пьян. «Вчера около 19 часов 30 минут на улице Заречной в селе Нижняя Тавда автомобиль Mazda 6 съехал в кювет. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель рассказал, что после распития спиртных напитков решил покататься по селу. В результате ДТП он получил травму руки. Сотрудники Госавтоинспекции выписали ему штраф, а автомобиль был отправлен на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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