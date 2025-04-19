В селе Нижняя Тавда (Тюменской области) водитель на иномарке не справился с управлением авто и слетел с дороги в кювет. Там он наехал на опору ЛЭП. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мужчина за рулем был пьян.
«Вчера около 19 часов 30 минут на улице Заречной в селе Нижняя Тавда автомобиль Mazda 6 съехал в кювет. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водитель рассказал, что после распития спиртных напитков решил покататься по селу. В результате ДТП он получил травму руки. Сотрудники Госавтоинспекции выписали ему штраф, а автомобиль был отправлен на спецстоянку.
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