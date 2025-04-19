Прокуратура начала проверку после гибели подростка под колесами фуры в Курганской области

Прокуратура Курганской области начала проверку после трагического ДТП, произошедшего в Шатровском округе. В результате аварии погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает надзорное ведомство.
«Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку в связи с произошедшим ДТП в Шатровском округе, в результате которого погиб подросток», — говорится в telegram-канале «Прокуратура Курганской области». Отмечается, что прокурору Шатровского района поручено установить все обстоятельства происшествия, дать оценку полноте принимаемых органами системы профилактики мер, направленных на предотвращение детского травматизма. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском округе Курганской области 17-летний подросток попал под грузовик и находится в тяжелом состоянии в больнице. По данным ГАИ, он шел по обочине без светоотражающих элементов и внезапно вышел на дорогу.
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