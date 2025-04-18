18 апреля 2025

Пьяный подросток попал под фуру и оказался в реанимации в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шатровском округе 17-летний подросток попал под фуру
В Шатровском округе 17-летний подросток попал под фуру Фото:

В Шатровском округе (Курганская область) 17-летний подросток попал под грузовик и находится в тяжелом состоянии в больнице. По предварительным данным, он неожиданно вышел на дорогу и мог быть пьян. Об этом сообщает ГАИ по Курганской области.

«В Шатровском округе несовершеннолетний пешеход после аварии находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным ГАИ, около 23:10 подросток шел по обочине в сторону Шадринска. Светоотражающих элементов на его одежде не было. На 85-м километре дороги он неожиданно вышел на проезжую часть прямо перед движущимся грузовиком Volvo с полуприцепом. Водитель, мужчина 1991 года рождения, не успел затормозить.

Молодого человека с тяжелыми травмами срочно доставили в больницу. По предварительной информации, на момент аварии он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Курганской области за прошедшие выходные произошло несколько ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых пострадали семь человек, включая младенца. Госавтоинспекция региона регулярно напоминает о высокой опасности нахождения на дороге в состоянии опьянения, как водителям, так и пешеходам.

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В Шатровском округе (Курганская область) 17-летний подросток попал под грузовик и находится в тяжелом состоянии в больнице. По предварительным данным, он неожиданно вышел на дорогу и мог быть пьян. Об этом сообщает ГАИ по Курганской области. «В Шатровском округе несовершеннолетний пешеход после аварии находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным ГАИ, около 23:10 подросток шел по обочине в сторону Шадринска. Светоотражающих элементов на его одежде не было. На 85-м километре дороги он неожиданно вышел на проезжую часть прямо перед движущимся грузовиком Volvo с полуприцепом. Водитель, мужчина 1991 года рождения, не успел затормозить. Молодого человека с тяжелыми травмами срочно доставили в больницу. По предварительной информации, на момент аварии он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее в Курганской области за прошедшие выходные произошло несколько ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых пострадали семь человек, включая младенца. Госавтоинспекция региона регулярно напоминает о высокой опасности нахождения на дороге в состоянии опьянения, как водителям, так и пешеходам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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