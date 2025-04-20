В Донецке загорелась АЗС после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Донецк ракетами в пасхальное утро, нарушив объявленное перемирие. В Калининском районе города загорелась автозаправочная станция, системы ПВО работают в центре, сообщает telegram-канал Readovka.
«Последствия украинского обстрела Донецка в Пасхальное утро — в Калининском районе горит АЗС», — говорится в публикации канала. Там сообщают, что ВСУ нанесли ракетный удар по Калининскому и Буденновскому районам Донецка.
В Донецке активно работают системы противовоздушной обороны, перехватывая вражеские цели. По данным Readovka, русская армия соблюдала режим прекращения огня всю ночь, тогда как ВСУ сознательно пошли на эскалацию.
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