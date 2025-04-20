В Донецке загорелась АЗС после атаки ВСУ

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В Калининском районе Донецка горит АЗС
В Калининском районе Донецка горит АЗС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали Донецк ракетами в пасхальное утро, нарушив объявленное перемирие. В Калининском районе города загорелась автозаправочная станция, системы ПВО работают в центре, сообщает telegram-канал Readovka.

«Последствия украинского обстрела Донецка в Пасхальное утро — в Калининском районе горит АЗС», — говорится в публикации канала. Там сообщают, что ВСУ нанесли ракетный удар по Калининскому и Буденновскому районам Донецка.

В Донецке активно работают системы противовоздушной обороны, перехватывая вражеские цели. По данным Readovka, русская армия соблюдала режим прекращения огня всю ночь, тогда как ВСУ сознательно пошли на эскалацию.

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Вооруженные силы Украины атаковали Донецк ракетами в пасхальное утро, нарушив объявленное перемирие. В Калининском районе города загорелась автозаправочная станция, системы ПВО работают в центре, сообщает telegram-канал Readovka. «Последствия украинского обстрела Донецка в Пасхальное утро — в Калининском районе горит АЗС», — говорится в публикации канала. Там сообщают, что ВСУ нанесли ракетный удар по Калининскому и Буденновскому районам Донецка. В Донецке активно работают системы противовоздушной обороны, перехватывая вражеские цели. По данным Readovka, русская армия соблюдала режим прекращения огня всю ночь, тогда как ВСУ сознательно пошли на эскалацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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