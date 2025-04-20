ВСУ атаковали Донецк, нарушив пасхальное перемирие

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ВСУ атаковали беспилотниками Донецк
ВСУ атаковали беспилотниками Донецк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по Донецку, нарушив пасхальное перемирие, объявленное накануне. В городе сработали системы ПВО, а в Калининском районе зафиксирован пожар, сообщает корреспондент Украина.ру.

«В Донецке работает ПВО», — говорится в telegram-канале Украина.ру. Уточняется, что в районе Макеевки виден густой дым. Предварительно, в Калининском районе Донецка горит заправка. Официальной информации пока не поступало. 

Ранее о нарушении пасхального перемирия сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, начиная с 18:00 украинские вооруженные формирования вновь открыли огонь по гражданским объектам. В частности, в Алешках были зафиксированы удары с использованием FPV-дронов и минометного вооружения, в Голой Пристани отмечались атаки дронов-камикадзе, а по Каховке было произведено не менее шести ударов беспилотных летательных аппаратов.

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Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по Донецку, нарушив пасхальное перемирие, объявленное накануне. В городе сработали системы ПВО, а в Калининском районе зафиксирован пожар, сообщает корреспондент Украина.ру. «В Донецке работает ПВО», — говорится в telegram-канале Украина.ру. Уточняется, что в районе Макеевки виден густой дым. Предварительно, в Калининском районе Донецка горит заправка. Официальной информации пока не поступало.  Ранее о нарушении пасхального перемирия сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, начиная с 18:00 украинские вооруженные формирования вновь открыли огонь по гражданским объектам. В частности, в Алешках были зафиксированы удары с использованием FPV-дронов и минометного вооружения, в Голой Пристани отмечались атаки дронов-камикадзе, а по Каховке было произведено не менее шести ударов беспилотных летательных аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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