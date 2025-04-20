Политолог озвучил действия Трампа после пасхального перемирия

Президент США Дональд Трамп не сможет отказаться от переговоров по урегулированию украинского конфликта после пасхального перемирия и будет стремиться к их завершению. Об этом заявил южнокорейский политолог Чже Сун Хун.
«Искренне верят в перемирие лишь Трамп и США. Потому что США не могут „умыть руки“. Если они это сделают, то лишат себя соглашения о минеральных ресурсах. Украина падет. А для России такой исход никакой угрозы как раз представлять не будет», — заявил Чже Сун Хун в интервью РИА Новости.
Политолог отметил, что пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, вряд ли будет продлено сразу на более длительный срок. По его мнению, текущая договоренность не удовлетворяет ни Россию, ни Украину, и боевые действия могут возобновиться уже 21 апреля.
Однако эксперт подчеркнул, что готовность сторон к временному прекращению огня свидетельствует о стремлении к полноценному миру, а не к краткосрочной паузе. Это снижает риск затягивания конфликта в долгосрочную войну.
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