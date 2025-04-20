Политолог озвучил действия Трампа после пасхального перемирия

Политолог Чже Сун Хун: Трамп не сможет отказаться от переговоров по Украине
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Трамп не сможет оставить мирные переговоры по Украине из-за инвестиций
Трамп не сможет оставить мирные переговоры по Украине из-за инвестиций Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп не сможет отказаться от переговоров по урегулированию украинского конфликта после пасхального перемирия и будет стремиться к их завершению. Об этом заявил южнокорейский политолог Чже Сун Хун.

«Искренне верят в перемирие лишь Трамп и США. Потому что США не могут „умыть руки“. Если они это сделают, то лишат себя соглашения о минеральных ресурсах. Украина падет. А для России такой исход никакой угрозы как раз представлять не будет», — заявил Чже Сун Хун в интервью РИА Новости. 

Политолог отметил, что пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, вряд ли будет продлено сразу на более длительный срок. По его мнению, текущая договоренность не удовлетворяет ни Россию, ни Украину, и боевые действия могут возобновиться уже 21 апреля.

Однако эксперт подчеркнул, что готовность сторон к временному прекращению огня свидетельствует о стремлении к полноценному миру, а не к краткосрочной паузе. Это снижает риск затягивания конфликта в долгосрочную войну.

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Президент США Дональд Трамп не сможет отказаться от переговоров по урегулированию украинского конфликта после пасхального перемирия и будет стремиться к их завершению. Об этом заявил южнокорейский политолог Чже Сун Хун. «Искренне верят в перемирие лишь Трамп и США. Потому что США не могут „умыть руки“. Если они это сделают, то лишат себя соглашения о минеральных ресурсах. Украина падет. А для России такой исход никакой угрозы как раз представлять не будет», — заявил Чже Сун Хун в интервью РИА Новости.  Политолог отметил, что пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, вряд ли будет продлено сразу на более длительный срок. По его мнению, текущая договоренность не удовлетворяет ни Россию, ни Украину, и боевые действия могут возобновиться уже 21 апреля. Однако эксперт подчеркнул, что готовность сторон к временному прекращению огня свидетельствует о стремлении к полноценному миру, а не к краткосрочной паузе. Это снижает риск затягивания конфликта в долгосрочную войну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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