Ямальских водителей предупредили об опасности

На территории Ямала 20 и 21 апреля синоптики прогнозируют сильный ветер, метель и гололед. В окружном дептрансе водителей предупредили о возможных ограничениях в работе дорог и зимников.
«С сегодняшнего дня и с сохранением до понедельника на Ямале прогнозируют усиление ветра, метель, гололед. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водителей попросили быть внимательными и осторожными, не совершать резких маневров. Также рекомендовано при выезде на трассу следить за прогнозом погоды.
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