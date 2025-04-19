19 апреля 2025
18 апреля 2025

Ямальских водителей предупредили об опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода сохранится на Ямале как минимум до 21 апреля
Непогода сохранится на Ямале как минимум до 21 апреля Фото:

На территории Ямала 20 и 21 апреля синоптики прогнозируют сильный ветер, метель и гололед. В окружном дептрансе водителей предупредили о возможных ограничениях в работе дорог и зимников.

«С сегодняшнего дня и с сохранением до понедельника на Ямале прогнозируют усиление ветра, метель, гололед. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водителей попросили быть внимательными и осторожными, не совершать резких маневров. Также рекомендовано при выезде на трассу следить за прогнозом погоды.

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На территории Ямала 20 и 21 апреля синоптики прогнозируют сильный ветер, метель и гололед. В окружном дептрансе водителей предупредили о возможных ограничениях в работе дорог и зимников. «С сегодняшнего дня и с сохранением до понедельника на Ямале прогнозируют усиление ветра, метель, гололед. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей попросили быть внимательными и осторожными, не совершать резких маневров. Также рекомендовано при выезде на трассу следить за прогнозом погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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