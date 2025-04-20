URA.RU раскрыли, когда в России появится ультраскоростной интернет 10G, как в Китае

В России широкополосные сети шестого поколения (6G) могут появиться через несколько лет после запуска 5G. Об этом URA.RU сообщил директор интернет-компании «Другой телеком» Александр Кондаков. По его словам, в настоящее время в РФ уже проходят испытания базовых станций пятого поколения (5G). Так эксперт прокомментировал запущенную в Китае сеть 10G.
«У нас может быть плюс год-другой займет, потому что на текущий момент, насколько известно, у нас станции 5G уже в России тестируют. Соответственно, как только их запустят, еще несколько лет займет переход на 6G, а с 6G уже сопоставимой по скорости», — сказал Кондаков в беседе с URA.RU.
Эксперт подчеркнул, что запущенная в Китае широкополосная сеть G10 имеет не стандартизированное название. По словам Кондакова, компания Huawei запустила в КНР сеть с пропускной способностью 10 гигабит в секунду. К стандартизированным сетям на текущий момент относятся 5G и 6G. «По сути, Huawei запустил 6 или 7G, если говорить по наименованиям, стандартизированным всем миром», — пояснил эксперт.
Кроме того, Кондаков отметил, что массовое распространение таких скоростных сетей ожидается в течение ближайших 2–3 лет. Также для использования скоростного интернета требуются специальные устройства, поддерживающие соответствующий протокол передачи данных. Эксперт уточнил, что для доступа к высокоскоростному интернету могут использоваться телефоны или другие абонентские устройства, способные работать с подобными стандартами связи.
Ранее Huawei совместно с компанией China Unicom осуществили запуск первой в своем роде широкополосной сети стандарта 10G в районе Сюнъань, расположенном в провинции Хэбэй. В результате модернизации базовой инфраструктуры оптоволоконных сетей доступа стало возможным повысить пропускную способность для каждого абонента с традиционного гигабитного уровня до 10G, а также существенно снизить сетевые задержки до уровня нескольких миллисекунд. Согласно предоставленным данным, реальная скорость загрузки составила 9834 мегабит в секунду, а скорость передачи данных достигла 1008 мегабит в секунду. Отдельно подчеркивается, что внедрение данной технологии открывает широкие возможности для последующего развития сервисов и приложений, требующих высокой пропускной способности, в том числе для 8К-видео, облачных сервисов, а также решений в области дополненной и виртуальной реальности.
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