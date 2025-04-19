Челябинская область столкнется с аномально жаркой погодой с 20 по 24 апреля. В эти дни среднесуточные температуры превысят климатическую норму, что создает экстремальные условия для возникновения природных пожаров. Об этом сообщает министерство общественной безопасности региона.
«В эти дни среднесуточные температуры превысят климатическую норму на семь и более градусов. Любая неосторожность с огнем может привести к масштабным возгораниям. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности будут привлечены к административной или уголовной ответственности», — подчеркивается в обращении ведомства.
Из-за жары жителей и гостей области просят соблюдать повышенные меры предосторожности — не разводить костры и открытый огонь в лесах, парках и на приусадебных участках. Также не оставлять мусор, особенно легковоспламеняющиеся предметы, в природных зонах. В целом челябинцев призывают ограничить выходы на природу, особенно в периоды максимальной солнечной активности. Соблюдение этих правил поможет предотвратить трагедии и сохранить природные ресурсы региона.
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