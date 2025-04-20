Минобороны РФ сообщило о важной победе до начала перемирия

Перемирие действует с 19 до 21 апреля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила Новомихайловку в ДНР. Это произошло до начала пасхального перемирия, сообщили в Минобороны.
«До начала пасхального перемирия армия России освободила населенный пункт Новомихайловка в ДНР», — сообщили в Минобороны. О пасхальном перемирии объявил президент РФ Владимир Путин. Оно действует с 19 апреля 18:00 мск до 21 апреля 00:00 мск.
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