У лекарства от паразитов нашли противораковые свойства

JCl: лекарство от остриц способно бороться с раком кожи
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Лекарство от остриц может бороться с агрессивным раком кожи
Лекарство от остриц может бороться с агрессивным раком кожи Фото:

Пирвиний памоат — распространенное лекарство от остриц — способен блокировать рост агрессивной формы рака кожи. Об этом сообщили ученые из Университета Аризоны. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

«Согласно гипотезе, это противопаразитарное средство может быть эффективным против рака, потому что опухоли немного похожи на паразитов в нашем организме», — объяснил сотрудник Онкологического центра Университета Алабамы и доцент Колледжа наук Университета Алабамы Мега Пади. По ее словам, раковые клетки и паразитические организмы задействуют ресурсы хозяина для своего развития и размножения. В случае совпадения используемых ими биохимических механизмов, лекарственные средства, направленные на борьбу с одним из этих видов, потенциально могут оказаться эффективными и в отношении другого.

В ходе экспериментов ученые оценивали эффективность пирвиния памоата на клеточных моделях редкой, но крайне агрессивной формы кожной карциномы — карциномы Меркеля, которая приводит к летальному исходу в три-пять раз чаще, чем меланома. Исследователи обнаружили, что препарат, одобренный в США еще в 1955 году для лечения остриц, подавляет рост раковых клеток и устраняет их нейроэндокринные свойства. Это означает снижение активности молекулярных механизмов, делающих опухолевые клетки особенно опасными. Авторы исследования также отметили, что в экспериментах на животных пирвиний памоат замедлял рост опухоли и повышал чувствительность раковых клеток к методам лечения.

Ранее в России разработали лекарство от рака, не имеющее аналогов в мире, пишет 360.ru. Девятый арбитражный апелляционный суд установил, что в России был создан уникальный противоопухолевый препарат под названием «Афотид». В настоящее время средство уже проходит испытания на добровольцах, а его безопасность подтверждена соответствующей документацией. Проведение клинических исследований одобрено в семи медицинских учреждениях.

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Пирвиний памоат — распространенное лекарство от остриц — способен блокировать рост агрессивной формы рака кожи. Об этом сообщили ученые из Университета Аризоны. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Clinical Investigation (JCI). «Согласно гипотезе, это противопаразитарное средство может быть эффективным против рака, потому что опухоли немного похожи на паразитов в нашем организме», — объяснил сотрудник Онкологического центра Университета Алабамы и доцент Колледжа наук Университета Алабамы Мега Пади. По ее словам, раковые клетки и паразитические организмы задействуют ресурсы хозяина для своего развития и размножения. В случае совпадения используемых ими биохимических механизмов, лекарственные средства, направленные на борьбу с одним из этих видов, потенциально могут оказаться эффективными и в отношении другого. В ходе экспериментов ученые оценивали эффективность пирвиния памоата на клеточных моделях редкой, но крайне агрессивной формы кожной карциномы — карциномы Меркеля, которая приводит к летальному исходу в три-пять раз чаще, чем меланома. Исследователи обнаружили, что препарат, одобренный в США еще в 1955 году для лечения остриц, подавляет рост раковых клеток и устраняет их нейроэндокринные свойства. Это означает снижение активности молекулярных механизмов, делающих опухолевые клетки особенно опасными. Авторы исследования также отметили, что в экспериментах на животных пирвиний памоат замедлял рост опухоли и повышал чувствительность раковых клеток к методам лечения. Ранее в России разработали лекарство от рака, не имеющее аналогов в мире, пишет 360.ru. Девятый арбитражный апелляционный суд установил, что в России был создан уникальный противоопухолевый препарат под названием «Афотид». В настоящее время средство уже проходит испытания на добровольцах, а его безопасность подтверждена соответствующей документацией. Проведение клинических исследований одобрено в семи медицинских учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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