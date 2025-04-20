У лекарства от паразитов нашли противораковые свойства

Пирвиний памоат — распространенное лекарство от остриц — способен блокировать рост агрессивной формы рака кожи. Об этом сообщили ученые из Университета Аризоны. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).
«Согласно гипотезе, это противопаразитарное средство может быть эффективным против рака, потому что опухоли немного похожи на паразитов в нашем организме», — объяснил сотрудник Онкологического центра Университета Алабамы и доцент Колледжа наук Университета Алабамы Мега Пади. По ее словам, раковые клетки и паразитические организмы задействуют ресурсы хозяина для своего развития и размножения. В случае совпадения используемых ими биохимических механизмов, лекарственные средства, направленные на борьбу с одним из этих видов, потенциально могут оказаться эффективными и в отношении другого.
В ходе экспериментов ученые оценивали эффективность пирвиния памоата на клеточных моделях редкой, но крайне агрессивной формы кожной карциномы — карциномы Меркеля, которая приводит к летальному исходу в три-пять раз чаще, чем меланома. Исследователи обнаружили, что препарат, одобренный в США еще в 1955 году для лечения остриц, подавляет рост раковых клеток и устраняет их нейроэндокринные свойства. Это означает снижение активности молекулярных механизмов, делающих опухолевые клетки особенно опасными. Авторы исследования также отметили, что в экспериментах на животных пирвиний памоат замедлял рост опухоли и повышал чувствительность раковых клеток к методам лечения.
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