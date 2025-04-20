Галкин* совершил очередную попытку усидеть на нескольких стульях. Видео

Галкин* заговорил на украинском языке в важный для россиян день
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Юморист старается угодить всем
Юморист старается угодить всем Фото:

Юморист-иноагент Максим Галкин* в светлый праздник Пасхи умудрился попасть в скандал. В запрещенной соцсети шоумен опубликовал поздравление, записанное на фоне ярких пейзажей кипрского Лимассола.

«Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Пасха — это победа божьей любви над грехом и неверием. Великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Желаю вам мира, покоя, обретения свободы», — гласит поздравление Максима.

И все бы ничего, но тут в этом обращении беглый комик обратился к украинским подписчикам на мове. Упомянул в своем обращении Галкин и католических христиан — в этом году Пасха у них также отмечается 20 апреля.

Такая попытка охватить всех и сразу, справедливо вызывала вопросы со стороны подписчиков. Впрочем, в искусстве продемонстрировать свою лояльность всем, у Галкина можно поучиться. С таким же рвением обладатель израильского паспорта поздравлял на иврите евреев с их праздниками.

Галкин с семьей живет уже больше трех лет на Кипре и в Израиле. Зарабатывает юморист выступлениями, которые дает по Европе. URA.RU рассказывало, сколько получает артист на своих концертах в Германии.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

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Юморист-иноагент Максим Галкин* в светлый праздник Пасхи умудрился попасть в скандал. В запрещенной соцсети шоумен опубликовал поздравление, записанное на фоне ярких пейзажей кипрского Лимассола. «Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Пасха — это победа божьей любви над грехом и неверием. Великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Желаю вам мира, покоя, обретения свободы», — гласит поздравление Максима. И все бы ничего, но тут в этом обращении беглый комик обратился к украинским подписчикам на мове. Упомянул в своем обращении Галкин и католических христиан — в этом году Пасха у них также отмечается 20 апреля. Такая попытка охватить всех и сразу, справедливо вызывала вопросы со стороны подписчиков. Впрочем, в искусстве продемонстрировать свою лояльность всем, у Галкина можно поучиться. С таким же рвением обладатель израильского паспорта поздравлял на иврите евреев с их праздниками. Галкин с семьей живет уже больше трех лет на Кипре и в Израиле. Зарабатывает юморист выступлениями, которые дает по Европе. URA.RU рассказывало, сколько получает артист на своих концертах в Германии. (* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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