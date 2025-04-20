Юморист-иноагент Максим Галкин* в светлый праздник Пасхи умудрился попасть в скандал. В запрещенной соцсети шоумен опубликовал поздравление, записанное на фоне ярких пейзажей кипрского Лимассола.
«Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Пасха — это победа божьей любви над грехом и неверием. Великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Желаю вам мира, покоя, обретения свободы», — гласит поздравление Максима.
И все бы ничего, но тут в этом обращении беглый комик обратился к украинским подписчикам на мове. Упомянул в своем обращении Галкин и католических христиан — в этом году Пасха у них также отмечается 20 апреля.
Такая попытка охватить всех и сразу, справедливо вызывала вопросы со стороны подписчиков. Впрочем, в искусстве продемонстрировать свою лояльность всем, у Галкина можно поучиться. С таким же рвением обладатель израильского паспорта поздравлял на иврите евреев с их праздниками.
Галкин с семьей живет уже больше трех лет на Кипре и в Израиле. Зарабатывает юморист выступлениями, которые дает по Европе. URA.RU рассказывало, сколько получает артист на своих концертах в Германии.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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