19 апреля 2025

На ремонт ротонды в Райском саду Перми потратят 2,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт должен состояться в период с 26 мая по 31 июля 2025 года
Ремонт должен состояться в период с 26 мая по 31 июля 2025 года Фото:

В Перми отремонтируют ротонду и лестницы в саду им. Я.М. Свердлова (Райский сад) на ул. 1905 года. Стоимость работ оценили в 2,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по текущему ремонту ротонды и лестниц в саду им. Я. М. Свердлова по адресу: г. Пермь, ул. 1905 года. Первоначальная цена контракта — 2 557 064,15 рублей», — сказано в техзадании к закупке.

Подрядчику нужно заменить пол, окрасить колонны и купол ротонды, переложить лестницу и облицевать ступени гранитными плитами. Сроки выполнения работ — с 26 мая по апреля по 27 июля 2025 года.

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В Перми отремонтируют ротонду и лестницы в саду им. Я.М. Свердлова (Райский сад) на ул. 1905 года. Стоимость работ оценили в 2,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Выполнение работ по текущему ремонту ротонды и лестниц в саду им. Я. М. Свердлова по адресу: г. Пермь, ул. 1905 года. Первоначальная цена контракта — 2 557 064,15 рублей», — сказано в техзадании к закупке. Подрядчику нужно заменить пол, окрасить колонны и купол ротонды, переложить лестницу и облицевать ступени гранитными плитами. Сроки выполнения работ — с 26 мая по апреля по 27 июля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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