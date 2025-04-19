На ремонт ротонды в Райском саду Перми потратят 2,5 млн рублей

Ремонт должен состояться в период с 26 мая по 31 июля 2025 года
В Перми отремонтируют ротонду и лестницы в саду им. Я.М. Свердлова (Райский сад) на ул. 1905 года. Стоимость работ оценили в 2,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по текущему ремонту ротонды и лестниц в саду им. Я. М. Свердлова по адресу: г. Пермь, ул. 1905 года. Первоначальная цена контракта — 2 557 064,15 рублей», — сказано в техзадании к закупке.
Подрядчику нужно заменить пол, окрасить колонны и купол ротонды, переложить лестницу и облицевать ступени гранитными плитами. Сроки выполнения работ — с 26 мая по апреля по 27 июля 2025 года.
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