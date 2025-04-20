«Такого спокойствия не было с 22-го года»: появилось видео из Бахмута во время пасхального перемирия

Появилось видео, снятое в украинском Бахмуте в период пасхального перемирия. Местные жители отмечают, что подобное затишье в этом городе не наблюдалось с 2022 года. Соответсвующее кадры опубликованы в соцсетях.
На видео за кадром местный житель отмечает, что подобная тишина не наблюдалась здесь почти три года — с тех пор, как начались боевые действия за этот район. Автор также отмечает, что складывается впечатление завершения конфликта и ощущается атмосфера спокойствия.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 апреля объявил о введении пасхального перемирия. Украинские СМИ, ссылаясь на представителей ВСУ, отмечают уменьшение интенсивности боевых действий со стороны российской армии, передает RT.
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