«Такого спокойствия не было с 22-го года»: появилось видео из Бахмута во время пасхального перемирия

В сети появились видео украинского Бахмута во время пасхального перемирия
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Местные жители отмечают, что во время перемирия на Пасху кажется, будто конфликт закончился
Местные жители отмечают, что во время перемирия на Пасху кажется, будто конфликт закончился Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Появилось видео, снятое в украинском Бахмуте в период пасхального перемирия. Местные жители отмечают, что подобное затишье в этом городе не наблюдалось с 2022 года. Соответсвующее кадры опубликованы в соцсетях. 

На видео за кадром местный житель отмечает, что подобная тишина не наблюдалась здесь почти три года — с тех пор, как начались боевые действия за этот район. Автор также отмечает, что складывается впечатление завершения конфликта и ощущается атмосфера спокойствия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 апреля объявил о введении пасхального перемирия. Украинские СМИ, ссылаясь на представителей ВСУ, отмечают уменьшение интенсивности боевых действий со стороны российской армии, передает RT.

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Появилось видео, снятое в украинском Бахмуте в период пасхального перемирия. Местные жители отмечают, что подобное затишье в этом городе не наблюдалось с 2022 года. Соответсвующее кадры опубликованы в соцсетях.  На видео за кадром местный житель отмечает, что подобная тишина не наблюдалась здесь почти три года — с тех пор, как начались боевые действия за этот район. Автор также отмечает, что складывается впечатление завершения конфликта и ощущается атмосфера спокойствия. Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 апреля объявил о введении пасхального перемирия. Украинские СМИ, ссылаясь на представителей ВСУ, отмечают уменьшение интенсивности боевых действий со стороны российской армии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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