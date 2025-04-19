19 апреля 2025

Тысячи православных вышли в центр Екатеринбурга, дороги перекрыты. Фото, видео

Тысячи православных вышли в центр Екатеринбурга, дороги перекрыты. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Митрополит Евгений рад, что погода благословит крестному ходу
Митрополит Евгений рад, что погода благословит крестному ходу Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) возглавил пасхальный крестный ход в Екатеринбурге, на который, по подсчетам организаторов, вышли до трех тысяч человек — несмотря на дождь. За движением верующих по центру города (ради них перекрыли улицы) следит корреспондент URA.RU. 

«Вы все читати прогнозы погоды? — спросил Кульберг перед началом шествия. — Должен быть дождь, непрестанный, непрерывный. Ну вот видим, что Господь услышал и нам облегчил дорогу, чтобы все не промокли. В этом сила Божья. Я думаю, что мы сейчас много о чем еще попросим — и о победе на фронте, о мире во всем мире, и о благословении нашего города. В ответ щедрый Господь, ему не жалко, в ответ на искреннюю молитву нам подаст по нашей вере».

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) возглавил пасхальный крестный ход в Екатеринбурге, на который, по подсчетам организаторов, вышли до трех тысяч человек — несмотря на дождь. За движением верующих по центру города (ради них перекрыли улицы) следит корреспондент URA.RU.  «Вы все читати прогнозы погоды? — спросил Кульберг перед началом шествия. — Должен быть дождь, непрестанный, непрерывный. Ну вот видим, что Господь услышал и нам облегчил дорогу, чтобы все не промокли. В этом сила Божья. Я думаю, что мы сейчас много о чем еще попросим — и о победе на фронте, о мире во всем мире, и о благословении нашего города. В ответ щедрый Господь, ему не жалко, в ответ на искреннюю молитву нам подаст по нашей вере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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