Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) возглавил пасхальный крестный ход в Екатеринбурге, на который, по подсчетам организаторов, вышли до трех тысяч человек — несмотря на дождь. За движением верующих по центру города (ради них перекрыли улицы) следит корреспондент URA.RU.
«Вы все читати прогнозы погоды? — спросил Кульберг перед началом шествия. — Должен быть дождь, непрестанный, непрерывный. Ну вот видим, что Господь услышал и нам облегчил дорогу, чтобы все не промокли. В этом сила Божья. Я думаю, что мы сейчас много о чем еще попросим — и о победе на фронте, о мире во всем мире, и о благословении нашего города. В ответ щедрый Господь, ему не жалко, в ответ на искреннюю молитву нам подаст по нашей вере».
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