19 апреля 2025

Федеральная сеть закрыла магазины в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть магазинов обуви закрыла две точки в Перми
Сеть магазинов обуви закрыла две точки в Перми Фото:

В центре Перми прекратили работу два магазина сети обуви и аксессуаров kari. магазины располагались в ЦУМе и в торговом центре «Айсберг».

«Сеть магазинов обуви и аксессуаров kari закрыла две точки в центре Перми. Прекратили работу отделы в ЦУМе и торговом центре „Айсберг“ на ул. Попова, 16», — сообщает Business Class.

В материале отмечается, что вместо закрытых точек kari откроет новый магазин в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Открытие запланировано на 26 апреля.

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В центре Перми прекратили работу два магазина сети обуви и аксессуаров kari. магазины располагались в ЦУМе и в торговом центре «Айсберг». «Сеть магазинов обуви и аксессуаров kari закрыла две точки в центре Перми. Прекратили работу отделы в ЦУМе и торговом центре „Айсберг“ на ул. Попова, 16», — сообщает Business Class. В материале отмечается, что вместо закрытых точек kari откроет новый магазин в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Открытие запланировано на 26 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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