Федеральная сеть закрыла магазины в центре Перми

Сеть магазинов обуви закрыла две точки в Перми
В центре Перми прекратили работу два магазина сети обуви и аксессуаров kari. магазины располагались в ЦУМе и в торговом центре «Айсберг».
«Сеть магазинов обуви и аксессуаров kari закрыла две точки в центре Перми. Прекратили работу отделы в ЦУМе и торговом центре „Айсберг“ на ул. Попова, 16», — сообщает Business Class.
В материале отмечается, что вместо закрытых точек kari откроет новый магазин в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада». Открытие запланировано на 26 апреля.
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