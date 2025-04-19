19 апреля 2025

«Дети измучены»: пассажиры столкнулись с коллапсом в аэропорту Кольцово. Видео

Толпа выстроилась за багажами в Кольцово, люди ждут часами
© Служба новостей «URA.RU»
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Свои вещи пассажиры не могут получить по полтора-два часа
Свои вещи пассажиры не могут получить по полтора-два часа Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры разных рейсов ожидают свои багажи более полутора часов, они не могут получить даже коляски для детей. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В Кольцово не выдают людям багаж и коляски по полтора-два часа. Так по каждому рейсу. Дети измучены, коляски по просьбе тоже не дают. Администратор Кольцово информации, когда будет багаж, не предоставляет», — делится собеседник.

URA.RU обратилось за комментарием в аэропорт. На момент публикации ответ не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры разных рейсов ожидают свои багажи более полутора часов, они не могут получить даже коляски для детей. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В Кольцово не выдают людям багаж и коляски по полтора-два часа. Так по каждому рейсу. Дети измучены, коляски по просьбе тоже не дают. Администратор Кольцово информации, когда будет багаж, не предоставляет», — делится собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в аэропорт. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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