Свои вещи пассажиры не могут получить по полтора-два часа
В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры разных рейсов ожидают свои багажи более полутора часов, они не могут получить даже коляски для детей. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В Кольцово не выдают людям багаж и коляски по полтора-два часа. Так по каждому рейсу. Дети измучены, коляски по просьбе тоже не дают. Администратор Кольцово информации, когда будет багаж, не предоставляет», — делится собеседник.
URA.RU обратилось за комментарием в аэропорт. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!