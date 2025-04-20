Умерла звезда советского мюзикла «Собака на сене»

Скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Корнеевна Зима, известная широкой публике благодаря роли Дианы в советском мюзикле «Собака на сене». Об этом сообщает пресс-служба Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова, в котором служила артистка.
«Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима», — сообщает театр на своем сайте. Артистка скончалась на 80-м году жизни.
В 1967 году Зима завершила обучение в музыкальном училище, действовавшем при Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В дальнейшем она выступала на сценах театров в Петербурге, а также в Ижевске, Тамбове, Туле и Советске. С 1991 года актриса вошла в труппу Смоленского государственного драматического театра. В ее творческом портфолио — участие в таких спектаклях, как «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене» (где она исполнила главную женскую роль Дианы), «Марица», «Дачники», «Сильва», «Свадьба в Малиновке».
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