«Я буду пить пиво»: тренер «Трактора» Гру отметит выход челябинской команды в полуфинал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» одержал решающую победу в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина 2025 против минского «Динамо». На домашней арене имени Валерия Белоусова хоккеисты завершили встречу со счётом 3:1, закрыв серию со счётом 4:1 и став первыми участниками полуфинала турнира. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил после матча, что «будет пить пиво». Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Я думаю, что это большой победа для нас. Мы рады, что мы будем иметь время, чтобы отдохнуть немного. Сейчас тот момент, когда все команды устали. Я сегодня буду пить пиво», — заявил Гру после матча.
Весь головой фейерверк пришёлся на третий период — челябинцы Виталий Кравцов и Арсений Коромыслов закрепили преимущество со счетом 2:0. В ответ минчанин Илья Усов сократил отставание, вдохнув надежду в гостей. На последней минуте «Динамо» рискнуло снять вратаря, но Кравцов оформил дубль, отправив шайбу в сетку. И хозяева одержали убедительную победу.
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