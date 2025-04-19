Свердловчанин стал мультимиллионером, выиграв в лотерее

Свердловчанин выиграл в лотерее «Мечталлион» десять миллионов рублей. Он и еще девять человек разделят призовой фонд в 100 миллионов.
«Десять участников лотереи „Мечталлион“ стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по десять миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 миллионов рублей», — рассказал РИА Новости организатор розыгрыша — «Национальная лотерея».
Победители купили свои билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Приморском крае и онлайн. Всего выигравших билетов было более миллиона.
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